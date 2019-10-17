Європейська рада на найвищому рівні схвалила нову Brexit-угоду

Європейська рада на найвищому рівні у четвер підтримала угоду про вихід Британії з ЄС у новій, уточненій редакції.

Про це розповів президент Європейської Ради Дональд Туск під час пресконференції за підсумками засідання, що відбулось у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми завершили обговорення серед лідерів держав угоди щодо Brexit, яку наш переговірник погодив з урядом Великої Британії раніше сьогодні. Велика подяка Мішелю Барньє та його команді за видатну роботу. Європейська рада затвердила цю угоду, і дуже схоже, що ми дуже близькі до фінішу", - сказав Туск.

Він додав: ця угода стала можливою, насамперед, тому, що її нову версію схвалили Ірландія та Єврокомісія.

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"Передусім, нова версія угоди отримала позитивну оцінку з боку Ірландії. Я від початку говорив, що ми завжди будемо стояти поряд з Ірландією та не підтримаємо угоду, яка не відповідає інтересам Дубліна. По-друге, угода була позитивно оцінена Європейською комісією. Це надало нам упевненості, що вона відповідає інтересам та є безпечною для громадян Європейського Союзу", - наголосив президент Європейської ради.

Він зауважив, що ключова відмінність схваленого документа порівняно з попередньою версією угоди у тому, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон дав згоду на здійснення митних перевірок у пунктах в’їзду до Північної Ірландії. Цей компроміс дозволить сторонам уникнути перевірок на кордоні між Ірландією і Північною Ірландією і забезпечить єдність спільного ринку.

"Реальністю є те, що ми сьогодні маємо угоду, яка дозволяє нам уникнути хаосу і атмосфери конфлікту між 27 країнами ЄС і Великою Британією. Євросоюз закликав Європейську комісію, Європарламент і Раду ЄС забезпечити, щоб ця угода могла набути чинності з 1 листопада 2019 року. Зараз ми чекаємо на голосування в обох парламентах", - сказав президент Європейської ради.

Він висловив жаль з приводу виходу Великої Британії, а водноча - сподівання, що одного дня країна повернеться до ЄС. "Наші двері завжди будуть відчиненими", - додав Туск.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про досягнення нової угоди з Євросоюзом про вихід країни з блоку.

Європейська комісія рекомендувала Європейській раді на найвищому рівні схвалити угоду щодо виходу Великої Британії з ЄС.