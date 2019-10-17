Макрон вітає угоду про Brexit, але залишається "помірно обережним"

Президент Франції Еммануель Макрон вважає позитивним для ЄС і Великої Британії досягнення домовленості щодо угоди про Brexit.

Про це французький лідер заявив у четвер у Брюсселі, куди прибув для участі у засіданні Європейської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми мали хороші новини сьогодні зранку про завершення угоди (процесу переговорів – ред.), що є позивом для ЄС і британців. Нині треба здійснити наступні кроки", - сказав Макрон.

Водночас він зауважив, що угоду ще повинен ратифікувати британський парламент.

"На цьому етапі ми можемо лише бути задоволеними, що переговори принесли позитивні результати. Але ми повинні бути помірно обережними", - додав президент Франції.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляє про досягнення нової угоди з Євросоюзом про вихід країни з блоку.

Лондон зобов’язався вийти з ЄС 31 жовтня. Джонсон неодноразово наголошував, що країна вийде з організації за будь-яких умов.