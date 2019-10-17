Єврокомісія рекомендує Єврораді підтримати Brexit-угоду

Європейська комісія рекомендувала Європейській раді на вищому рівні, засідання якої розпочнеться у четвер у Брюсселі, прийняти угоду щодо виходу Великої Британії з ЄС.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

Європейська Комісія також рекомендувала Європейському парламенту погодити запропоновану Угоду, текст якої був погоджений в результаті інтенсивних переговорів між Єврокомісією та урядом Великої Британії протягом минулих двох днів, включаючи уточнений протокол щодо стосунків між Ірландією та Північною Ірландією, а також ухвалити уточнену Політичну декларацію щодо рамкових умов подальших відносин між ЄС і Великою Британією.

«Ця угода є справедливим компромісом між ЄС і Великою Британією. Вона демонструє відповідальність та волю з обох сторін робити те, що є найкращим для громадян ЄС і Великої Британії. Ми зараз маємо погоджений Протокол, який захищає мир та стабільність на острові Ірландія та повною мірою захищає наш спільний ринок», - зазначив з цього приводу президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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У повідомленні зазначається, до додатковий протокол надає правове рішення для уникнення встановлення «жорсткого кордону» на острові Ірландія, захищає транскордонну економічну співпрацю та так звану мирну «Угоду доброї п’ятниці» у всіх її проявах. Всі інші елементи Угоди про вихід Великої Британії залишаються незмінними за змістом у порівнянні із текстом, погодженим 14 листопада 2018 року.

До того, як Угода набуде сили, вона має пройти процес ратифікації в Великій Британії і в ЄС. Європейська рада має формально ухвалити цей документ перед тим, як надіслати його на розгляд Європейського парламенту. Велика Британія має ратифікувати Угоду відповідно до положень національної Конституції.