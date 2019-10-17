Британія уклала з ЄС угоду про Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляє про досягнення нової угоди з Євросоюзом про вихід країни з блоку.

Про це він написав у Twitter.

“Ми маємо нову чудову угоду, яка повертає контроль (Великій Британії — ред.). Нині парламент повинен схвалити Brexit у суботу, аби ми змогли рухатися з нашими пріоритетами щодо вартості життя, Національної служби охорони здоров'я Англії, (боротьби з — ред.) насильницькими злочинами та довкіллям”,- написав Джонсон.

Раніше лідери Німеччини Ангела Меркель та Франції Емманюель Макрон висловили сподівання щодо укладення угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Як відомо, Велика Британія зобов’язана вийти з ЄС 31 жовтня цього року. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово наголошував, що країна вийде з блоку за будь-яких умов.