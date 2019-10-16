Туск про Brexit: Усе вирішиться упродовж кількох годин

Текст угоди про вихід Великої Британії з Європейського Союзу має бути готовий упродовж кількох годин.

Про це в інтерв’ю польським телеканалам Polsat News та TVN24 заявив президент Євроради Дональд Туск.

“Теоретично усе повинно бути зрозуміло через 7-8 годин”, - заявив Туск.

Він підкреслив, що весь час тривають переговори і було сподівання, що текст буде готовий ще в середу до обіду, аби країни ЄС могли ознайомитися з юридичними деталями угоди.

“Усе прямує у позитивному напрямку, але з Brexit і нашими британськими партнерами усе можливо. Там постійно щось діється, але головні положення цієї угоди вже готові. Теоретично ми могли б погодитися на цю угоду з Великою Британією, уникаючи хаосу і цих нещасть”, - зазначив президент Євроради.

Він зауважив, що в середу з’явилися чергові сумніви у справі угоди з британської сторони.

Як повідомлялося, Велика Британія зобов’язана вийти з ЄС 31 жовтня цього року. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово наголошував, що країна вийде з блоку за будь-яких умов.