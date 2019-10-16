Brexit можуть відкласти на прохання Джонсона, якщо до суботи не буде угоди

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон напише листа керівництву ЄС з проханням відтермінувати Brexit, якщо угода про вихід країни з блоку не буде схвалена парламентом до цієї суботи.

Про це на комітеті Палати громад заявив міністр з питань Brexi Стівен Барклі, передає Sky News.

"Я можу підтвердити, що уряд буде дотримуватися законодавства (щодо відтермінування Brexit — ред.)", - сказав він.

За словами Барклі, Джонсон дотримуватиметься вимог закону, відповідно до якого він повинен буде попросити відтермінувати Brexit до 31 січня 2020 року, якщо до 19 жовтня депутати Палати громад не схвалять його угоду про вихід країни з Європейського Союзу, або не дадуть дозвіл на Brexit без угоди.

Як відомо, Велика Британія зобов’язана вийти з ЄС 31 жовтня цього року. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово наголошував, що країна вийде з блоку за будь-яких умов.