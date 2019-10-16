Лондон і Брюссель поновили Brexit-переговори

ЄС та Об’єднане Королівство відновили переговори про угоду про Brexit в надії узгодити її перед ключовим самітом, що пройде у четвер.

Про це повідомляє BBC.

«Посадовці Євросоюзу та Великої Британії цієї середи відновили переговори з приводу досягнення угоди про вихід Лондона з блоку з надією, що лідери погодять її перед ключовим самітом ЄС, який матиме місце в четвер», - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що у вівторок стало відомо, що Brexit-угода стане неминучою. Але зі свого боку британські урядові джерела зазначили, що шанси на вдалу угоду «звужуються».

Однією з ключових проблем навколо угоди про Brexit є питання кордону в Північній Ірландії.

Як відомо, Велика Британія зобов’язана вийти з ЄС 31 жовтня цього року. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово наголошував, що країна вийде з блоку за будь-яких умов.