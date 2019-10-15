Brexit: головний переговірник ЄС припускає підписання угоди 17-18 жовтня

Головний переговорник ЄС по Brexit Мішель Барньє заявив, що Велика Британія та Євросоюз все ще можуть укласти угоду цього тижня.

Про це він повідомив перед зустріччю міністрів ЄС у Люксембурзі, повідомляє Sky News.

"Наша команда наполегливо працює. Ця робота була напруженою протягом усіх вихідних та вчорашнього дня. Навіть якщо домовитись буде складно – і стає все складніше, якщо бути відвертим – цього тижня угода все-таки можлива", – сказав Барньє.

Як зазначається, якщо юридичний текст угоди про Brexit буде узгоджений учасниками переговорів цього тижня, його можуть підписати лідери ЄС на саміті в Брюсселі 17-18 жовтня, а британські депутати, можливо, проведуть голосування за угоду вже в суботу.

"Очевидно, будь-яка угода повинна працювати для всіх – для всієї Британії та всього ЄС. Настав час перетворити добрі наміри на юридичний текст", – наголосив Барньє.

Як повідомлялося, Велика Британія мала вийти з ЄС 29 березня. У квітні Лондону було надане відтермінування до 31 жовтня. Голова уряду Борис Джонсон заявив, що має намір реалізувати Brexit до цього терміну за будь-яких обставин, в тому числі й без угоди з ЄС, однак парламент заборонив йому погоджуватися на останній "жорсткий" варіант.

Королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ підтримала намір голови уряду Британії Бориса Джонсона вивести країну з Євроспільноти 31 жовтня.