Джонсон пішов на поступки з питання ірландського кордону

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пішов на значні поступки в питанні про статус ірландського кордону, що наблизило країну до укладення угоди про умови виходу з ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

"Переговорні групи в принципі домовилися про те, що вниз до Ірландського моря буде проходити митний кордон", - йдеться в повідомленні.

Раніше такий варіант розв'язання спірного питання про кордон був запропонований колишньому прем'єру Великої Британії Терезі Мей, однак вона відкинула його, заявивши, що "жоден британський прем'єр не погодиться на таку пропозицію".

Зазначається, що Джонсон поінформує своїх міністрів про ситуацію о 16:00 за місцевим часом у середу, а потім виступить на запланованому засіданні Комітету 1922 року ввечері. Якщо досягнутій Джонсоном домовленості дадуть "зелене світло", проєкт тексту угоди можуть опублікувати цього ж дня.