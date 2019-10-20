Туск отримав лист премʼєра Британії Джонсона щодо відтермінування Brexit
Про це він написав у Twitter.
«Щойно отримав запит на відтермінування. Розпочинаю консультації з лідерами країн ЄС з приводу того, як реагувати», — зазначив Туск.
The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit— Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019
Як повідомлялося, в ході голосування в Палаті громад Великої Британії було вирішено, що уряд країни не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.
Тепер, згідно із законом, прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен відправити в Брюссель листа з проханням про відстрочку Brexit, щонайменше на три місяці.
Раніше він попереджав, що не проситиме ЄС про подібне.