Туск отримав лист премʼєра Британії Джонсона щодо відтермінування Brexit

Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що отримав лист прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона щодо відтермінування виходу країни з Європейського Союзу.

Про це він написав у Twitter.

«Щойно отримав запит на відтермінування. Розпочинаю консультації з лідерами країн ЄС з приводу того, як реагувати», — зазначив Туск.

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019

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Як повідомлялося, в ході голосування в Палаті громад Великої Британії було вирішено, що уряд країни не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.

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Тепер, згідно із законом, прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен відправити в Брюссель листа з проханням про відстрочку Brexit, щонайменше на три місяці.

Раніше він попереджав, що не проситиме ЄС про подібне.