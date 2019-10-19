Джонсон заявив, що не проситиме ЄС про відстрочку Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не вестиме переговори з Євросоюзом про відстрочку Brexit.

Про це він сказав під час виступу в парламенті, повідомляє ВВС.

«Я не вестиму переговори з ЄС про відстрочку, і закон також не примушує мене це робити», - наголосив прем'єр-міністр.

Джонсон додав, що він не був «переляканий або стривожений» рішенням депутатів і все ще вірить, що для Великої Британії було б найкраще залишити ЄС наприкінці цього місяця на підставі його «чудової угоди» з Брюсселем.

Як повідомлялося, в ході голосування в Палаті громад Великої Британії було вирішено, що уряд країни не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.

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Тепер, згідно із законом, прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен відправити в Брюссель листа з проханням про відстрочку Brexit, щонайменше на три місяці.