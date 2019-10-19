У Лондоні проходить масова демонстрація противників Brexit

У Лондоні проходить демонстрація противників Brexit, що вимагають винести питання про вихід країни з ЄС на повторний референдум.

Про це повідомляє ВВС.

«Протестувальники радісно вітали підтримку поправки Летвіна депутатами Палати громад», - йдеться в повідомленні.

Тисячі противників Brexit з усіх куточків Великобританії зібралися сьогодні на марш «Народне голосування», який почався на Парк-лейн і закінчився на Парламентській площі.

Cheering from 1 million people on the streets of London as the Letwin amendment passes. It’s time for a #PeoplesVote! #peoplesmarch #VoteTheDealDown pic.twitter.com/m1SRJzQ1j3 — Miriam Mirwitch (@mrwtch) 19 жовтня 2019 р.

Демонстранти виступають за проведення нового загального референдуму щодо виходу країни з ЄС.

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Як повідомлялося, парламент Великої Британії зібрався в суботу, 19 жовтня, для вирішення подальшої долі угоди про вихід країни з Європейського Союзу. В ході обговорення нової угоди по Brexit Палата громад прийняла поправку, внесену виключеним з Консервативної партії депутатом Олівером Летвіном, що передбачає нову відстрочку Brexit. Таким чином було вирішено, що уряд не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.

Фото: EPA/UPG