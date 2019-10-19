Туск чекає листа від Джонсона щодо перенесення Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив голові Євроради Дональду Туску про те, що до кінця суботи, 19 жовтня, направить лист із проханням перенести дату Brexit.

Про це повідомляє Evening Standard.

"Очікую листа. Тільки що переговорив із Джонсоном про голосування в Палаті громад", - заявив Туск.

При цьому видання відзначає, що немає гарантій того, що європейські лідери погодяться на відстрочку.

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Як повідомлялося, в ході голосування в Палаті громад Великої Британії було вирішено, що уряд країни не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.

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Тепер, згідно із законом, прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен відправити в Брюссель листа з проханням про відстрочку Brexit, щонайменше на три місяці.

Раніше він попереджав, що не проситиме ЄС про подібне.