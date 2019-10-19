Єврокомісія закликає Британію пояснити подальші кроки щодо Brexit

Європейська комісія закликає уряд Великої Британії якнайскоріше поінформувати Брюссель про подальші кроки щодо виходу з Євросоюзу після того, британський парламент відклав голосування щодо угоди про Brexit.

Про це написала у Twitter речниця Єврокомісії Міна Андреєва.

«Єврокомісія бере до відома голосування в Палаті громад сьогодні щодо так званої поправки Левіна, яка означає, що угода про вихід не буде поставлена на голосування сьогодні. Уряд Великої Британії має повідомити нам про наступні кроки якнайскоріше», – зазначила речниця ЄК.

Як повідомлялося, Палата громад британського парламенту 19 жовтня проголосувала за те, щоб відкласти схвалення угоди про Brexit до того моменту, коли будуть схвалені всі законопроєкти, необхідні для виходу Британії з Євросоюзу.

Тепер, згідно із законом, прем'єр-міністр Борис Джонсон має відправити в Брюссель листа з проханням про відстрочку Brexit, запланованого на 31 жовтня, щонайменше на три місяці.