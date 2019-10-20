Джонсон написав Туску ще одного листа, в якому розкритикував відстрочку Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав голові Європейської ради Дональду Туску другого листа, в якому розкритикував відстрочку Brexit та розповів про шкоду його перенесення.

Про це повідомляє The Guardian.

Джонсон вважає, що перенесення Brexit зашкодить як Великій Британії так і Європейському союзу. Прем'єр Британії повідомив, що відстрочка може також зашкодити відносинам ЄС і його країни.

Джонсон також зазначив, що доніс свою позицію британському парламенту.

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Як повідомлялося, в ході голосування в Палаті громад Великої Британії було вирішено, що уряд країни не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.

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Тепер, згідно із законом, прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен відправити в Брюссель листа з проханням про відстрочку Brexit, щонайменше на три місяці.

Раніше він попереджав, що не проситиме ЄС про подібне.