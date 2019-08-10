Торнадо наробив лиха у Люксембурзі: 19 осіб постраждали, сотні будинків пошкоджені

«На пресконференції в суботу було підтверджено, що всього 19 осіб отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

Торнадо наробив лиха у Люксембурзі / Фото з сайту today.rtl.lu

Відзначається, що торнадо пройшов через муніципалітети Башараж і Петанж, а також райони на кордоні з Францією і Бельгією.

У регіоні було оголошено штормове попередження. В аварійні служби в період з 17:00 до 21:00 надійшло понад 1000 дзвінків.

Im Südwesten von Luxemburg hat offenbar ein #Tornado gewirbelt. Mehrere Dächer wurden abgedeckt, lokale Medien berichten von Verletzten. pic.twitter.com/1hNS7YVHM3 — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) 9 серпня 2019 р.

Внаслідок розгулу стихії в комуні Башараж пошкоджено близько 100 будинків, ще близько 60-ти - в місті Петанж.