Торнадо наробив лиха у Люксембурзі: 19 осіб постраждали, сотні будинків пошкоджені

Торнадо наробив лиха у Люксембурзі: 19 осіб постраждали, сотні будинків пошкоджені

Фото, відео
Укрінформ
В результаті торнадо на південному заході Люксембургу постраждало 19 осіб, сотні будинків було пошкоджено.

Про це повідомляє RTL Today.

«На пресконференції в суботу було підтверджено, що всього 19 осіб отримали поранення», - йдеться в повідомленні.

Торнадо наробив лиха у Люксембурзі / Фото з сайту today.rtl.lu

Відзначається, що торнадо пройшов через муніципалітети Башараж і Петанж, а також райони на кордоні з Францією і Бельгією.

У регіоні було оголошено штормове попередження. В аварійні служби в період з 17:00 до 21:00 надійшло понад 1000 дзвінків.

Внаслідок розгулу стихії в комуні Башараж пошкоджено близько 100 будинків, ще близько 60-ти - в місті Петанж.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-