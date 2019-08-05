Туреччина підтвердила незмінність позиції щодо анексії Криму

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив на незмінній позиції Турецької Республіки щодо невизнання анексії Криму Росією.

Про це у Тwitter повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Щойно на 11 нараді послів Турецької Республіки міністр Мевлют Чавушоглу твердо заявив про незмінну позицію щодо невизнання тимчасової окупації Криму та продовження активної політики захисту прав кримських татар", - написав Сибіга.

Щойно на 11 нараді послів ТР Міністр @MevlutCavusoglu твердо заявив про незмінну позицію щодо невизнання тимчасової окупації Криму та продовженні активної політики захисту прав кримських татар - надзвичайно важлива заява перед надзвичайно важливою аудиторію-дякуємо! 🇺🇦🤝🇹🇷 pic.twitter.com/ntIUrQXU9V — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 5, 2019

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"Надзвичайно важлива заява перед надзвичайно важливою авдиторію - дякуємо", - прокоментував посол України в Туреччині.

Фото: АА