Кримськотатарська журналістка оскаржуватиме в ЄСПЛ відкриту окупантами справу

Журналістка кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілова оскаржуватиме в Європейському суді з прав людини порушену проти неї кримінальну справу в окупованому Криму.

Про це вона повідомила в коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії".

«Звичайно ж, цією справою буде займатися Еміль Курбедінов (адвокат Гульсум Халілової – ред.), ми будемо подавати скаргу до Європейського суду з прав людини», – сказала Халілова.

Вона наголосила, що вважає кримінальну справу політично мотивованою.

«Треба ж оголосити, що кримські татари беруть участь в якихось бандформуваннях, треба ж сфальсифікувати більше кримінальних справ щодо корінного народу Криму, який проявляє свою громадянську проукраїнську позицію. Я не вступала ні в які батальйони, я працювала польовим журналістом», – додала Халілова.

Як повідомляв Укрінформ, кримськотатарська журналістка Гульсум Халілова звернулася із заявою до прокуратури Автономної Республіки Крим у зв'язку з її незаконним кримінальним переслідуванням з боку окупаційної влади Криму.

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У зв’язку із заявою Халілової, прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 372 КК України (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

Журналістку визнано потерпілою та заплановано проведення першочергових слідчих дій.

12 липня 2019 року "суддя Київського районного суду" в окупованому Криму Денис Діденко заочно розглянув клопотання слідчого ФСБ і обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для журналістки з моменту затримання її на території Росії або в разі екстрадиції Халілової до РФ.

1 серпня 2019 року "суддя" Юрій Гриценко залишив у силі рішення суду першої інстанції.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, "суд" у Криму відмовив у апеляції на арешт журналістки телеканалу АТR, її арештовано заочно з липня 2019 року до вересня.