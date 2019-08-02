МІП закликає засудити дії Росії щодо кримськотатарської журналістки Халілової

Міністерство інформаційної політики категорично засуджує переслідування журналістів в анексованому Російською Федерацією Криму та закликає міжнародні інституції і журналістські організації дати належну оцінку діям РФ щодо кримськотатарської журналістки Гульсум Халілової.

Про це йдеться в заяві МІП.

«Абсурдна справа проти Гульсум Халілової є продовженням такої політики, коли окупант з 2014 року знищував свободу слова в Криму нападами на журналістів та ЗМІ, а сьогодні вже перейшов до переслідування громадянських журналістів. Мета одна – тотальний страх та підпорядкування системі, придушення свободи слова та руйнація громадянських інститутів. Міністерство інформаційної політики України вкотре акцентує увагу світової спільноти на кричущі прояви порушення прав людини у Криму, переслідування журналістів та громадських активістів», – заявив міністр інформаційної політики України Юрій Стець.

У заяві зазначається, що окупаційна влада в Криму в особі Кримського управління ФСБ Росії порушила кримінальну справу проти кримськотатарської журналістки, ведучої телеканалу ATR Гульсум Халілової за статтею 208 Кримінального кодексу Росії - «участь у збройному формуванні на території іноземної держави».

«Суд» в окупованому Криму заочно обрав Гульсум запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та оголосив журналістку в міжнародний розшук.

Як раніше повідомляв Укрінформ, журналістка Халілова звернулася із заявою в прокуратуру Автономної Республіки Крим у зв'язку з її незаконним кримінальним переслідуванням з боку окупаційної влади Криму.

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У зв’язку із заявою Халілової, прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 372 КК України (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

Журналістку визнано потерпілою та заплановано проведення першочергових слідчих дій.

12 липня 2019 року "суддя Київського районного суду" в окупованому Криму Денис Діденко заочно розглянув клопотання слідчого ФСБ і обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для журналістки з моменту затримання її на території Росії або в разі екстрадиції Халілової до РФ.

1 серпня 2019 року "суддя" Юрій Гриценко залишив у силі рішення суду першої інстанції.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, "суд" у Криму відмовив у апеляції на арешт журналістки телеканалу АТR, її арештовано заочно з липня 2019 року до вересня.