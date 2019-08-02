Журналістка Халілова заявила в прокуратуру Криму про її незаконне переслідування

Журналістка Гульсум Халілова звернулася із заявою в прокуратуру АРК у зв'язку з її незаконним кримінальним переслідуванням з боку окупаційної влади Криму.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури АРК.

"Сьогодні, 02 серпня 2019 року, до прокуратури автономії звернулась журналіст Гульсум Халілова з заявою про злочин, у якій зазначила, що напередодні зі ЗМІ їй стало відомо про незаконне порушення окупаційними правоохоронними органами в Криму відносно неї кримінальної справи за ст. 208 КК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем")", - йдеться в повідомленні прокуратури.

У зв’язку з заявою Гульсум Халілової, прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 372 КК України (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності).

Журналістку визнано потерпілою та заплановано проведення першочергових слідчих дій.

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня 2019 року "суддя Київського районного суду" в окупованому Криму Денис Діденко заочно розглянув клопотання слідчого ФСБ і обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для журналістки з моменту затримання її на території Росії або в разі екстрадиції Халілової до РФ.

Журналістці окупаційна влада Криму інкримінує ст. 208 ч.2 КК РФ (участь у незаконному збройному формуванні).

1 серпня 2019 року "суддя" Юрій Гриценко залишив у силі рішення суду першої інстанції.