"Суд" у Криму відмовив в апеляції на арешт журналістки телеканалу АТR

"Суд" в окупованому Криму відмовив у апеляції на рішення про арешт кримськотатарської журналістки Гульсум Халілової.

Рішення Київського "райсуду" Сімферополя про її заочний арешт строком на два місяці було залишено в силі.

Про це сказав адвокат Еміль Курбедінов, повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

"Апеляційна скаргу не було задоволено і рішення Київського райсуду було залишено в силі. Її (Гульсум Халілову - ред.) арештовано заочно з липня 2019 року до вересня", - повідомив Курбедінов.

За його словами, "суд" не взяв до уваги, що журналістка ні від кого не ховається і офіційно працює на телеканалі АТR.

"Російські правоохоронні органи висувають абсолютно абсурдні звинувачення, не було взято до уваги, що Гульсум Халілова не ховається ні від кого, офіційно працює на телеканалі в Києві. Про батальйон - у матеріалах справи немає жодного документа, де було б підтвердження того, що українська держава вважає цей батальйон незаконним формуванням - це важливо для складу цієї кримінальної статті", - зазначив адвокат.

На його думку, "складається враження, що ФСБ і російській державі важливий сам матеріал, не важлива думка Гульсум, думка захисту, а важливо, щоб була кримінальна справа стосовно кримських татар, щоб була величезна кількість справ щодо кримських татар, які б показували, що кримські татари беруть участь у якихось незаконних бандформуваннях".

Як уточнив Курбедінов, він брав участь у засіданні з розгляду апеляції на арешт кримськотатарської журналістки разом з адвокатом за призначенням, який і подав апеляційну скаргу на арешт своєї підзахисної.

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня 2019 року "суддя Київського районного суду" в окупованому Криму Денис Діденко заочно розглянув клопотання слідчого ФСБ і обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту для журналістки з моменту затримання її на території Росії або в разі екстрадиції Халілової до РФ.

Журналістці окупаційна влада Криму інкримінує ст. 208 ч.2 КК РФ (участь у незаконному збройному формуванні).

Крім того, за інформацією на сайті "Верховного суду" Криму 1 серпня 2019 року "суддя" Юрій Гриценко залишив у силі рішення суду першої інстанції.