Кулеба просить Італію відкрити кордон для українських туристів

Кулеба просить Італію відкрити кордон для українських туристів

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Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба просить уряд Італії дозволити українським туристам відвідувати країну.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив після переговорів з італійським колегою Луїджі Ді Майо у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава української дипломатії поінформував, що обговорив з Ді Майо безпекову ситуацію на сході України, протидію російській агресії, а також те, як Італія може додатково сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України.

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"Ми живемо в епоху пандемії COVID-19, тому цю тему ми теж обговорювали. Я звернувся з проханням до уряду Італії, щоб ця країна відкрилася для українських туристів. Ми хочемо бачити більше українських туристів в Італії, але так само більше італійських туристів в Україні", - сказав Кулеба.

Насамкінець він зазначив, що Україна та Італія - це друзі, які неодноразово підтримували і підтримуватимуть одне одного.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо перебуває в Україні з офіційним візитом.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

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