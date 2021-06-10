Кулеба просить Італію відкрити кордон для українських туристів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба просить уряд Італії дозволити українським туристам відвідувати країну.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив після переговорів з італійським колегою Луїджі Ді Майо у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава української дипломатії поінформував, що обговорив з Ді Майо безпекову ситуацію на сході України, протидію російській агресії, а також те, як Італія може додатково сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України.

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"Ми живемо в епоху пандемії COVID-19, тому цю тему ми теж обговорювали. Я звернувся з проханням до уряду Італії, щоб ця країна відкрилася для українських туристів. Ми хочемо бачити більше українських туристів в Італії, але так само більше італійських туристів в Україні", - сказав Кулеба.

Радий вітати в Києві главу італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Це його перший візит до України. Обговоримо зміцнення дружніх зв’язків України та Італії та відкриємо Українсько-італійський бізнес-форум. Перетворюємо контакти на контракти 🇺🇦🇮🇹 pic.twitter.com/VLcUUfdWap — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021

Насамкінець він зазначив, що Україна та Італія - це друзі, які неодноразово підтримували і підтримуватимуть одне одного.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо перебуває в Україні з офіційним візитом.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba