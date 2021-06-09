Глава МЗС Італії їде в Україну

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо в четвер, 10 червня, відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Італії, активізація інвестиційного співробітництва, збільшення обсягів торгівлі, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій», - ідеться в повідомленні.

Глави української та італійської дипломатії також приділять особливу увагу ситуації на тимчасово окупованих територіях України та зусиллям з просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Зазначається, що за результатами переговорів об 11:20 Кулеба і Ді Майо зроблять заяви для преси, а о 12:00 вони відкриють Українсько-італійський бізнес-форум.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня новопризначений посол Італійської Республіки в Україні П’єр Франческо Дзадзо вручив копії вірчих грамот у МЗС України.

Фото: LaPresse