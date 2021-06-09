Ткаченко презентував концепцію розвитку Чорнобильської зони

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко презентував концепцію комеморації (увічнення пам’яті) трагедії Чорнобиля в Україні та розвитку Зони відчуження.

Концепцію міністр представив під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Екологія”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Готуючись до відзначення 35-ї річниці Чорнобильської трагедії, ми задумувались над тим, якими власне наративами ми керуємось в державі, коли говоримо про подію світового масштабу. І стало зрозуміло, що впродовж цих 35 років ставлення змінювалось, і консолідованої позиції щодо того, як ми сприймаємо Чорнобильську подію і Чорнобильську зону відчуження, не існує... Я вдячний колегам і експертам, які брали участь у розробці цієї концепції, тому що фактично вперше ми зібрали точку зору і науковців, і фахівців у розумінні того, яким насправді ми можемо сприймати Чорнобиль", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що потрібно створити умови для формування пам'яті трагедії Чорнобиля, яка була б адекватною в сучасному порядку денному.

"Чорнобиль набагато більше, ніж бренд. Це в принципі подія світового масштабу, яка сталася тут у нас, і просувати такий наратив набагато цінніше і ширше, ніж говорити просто про бренд Чорнобиля", - сказав Ткаченко.

Міністр зауважив, що важливим зараз є збереження пам'яток в Чорнобилі, які відвідують туристи, бо ці пам'ятки знаходяться в дуже поганому стані.

Також, за словами Ткаченка, важливою є розробка програми ліцензування супроводжуючих в зоні відчуження.

Він нагадав, що вже розпочалася робота над тим, що зона має увійти до простору спадщини ЮНЕСКО, і власне потрібно розробити стратегію вибіркової реставрації та консервації будівель, які зараз руйнуються.

Ткаченко додав, що планується створення своєрідного хабу з прав людини, який би містив центри екологічної, політичної, правової, історичної освіти, і міг би бути підготовчою точкою для відвідання власне зони.

Як повідомлялося, у листопаді 2020 року Ткаченко заявив, що завдання МКІП та Державного агентства розвитку туризму – розвиток зони відчуження як туристичної дестинації та внесення окремих об’єктів до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Всеукраїнський форум "Україна 30. Екологія" триватиме у Києві з 7 до 9 червня. Учасники заходу, зокрема представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, представники ООН, Єврокомісії, міжнародні експерти, обговорюють боротьбу з глобальною зміною клімату та посилення ролі України в цьому процесі.