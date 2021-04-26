У Чорнобильській зоні оновлюють дороги і планують збудувати сучасний КПП – Кирило Тимошенко

У Чорнобильській зоні відчуження оновлюються основні траси, також у планах – побудувати сучасний КПП з музеєм і місця відпочинку.

Про це заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За три наступні роки плануємо оновити тут основні траси, щоб був доступ і для туристів, і для екологів, природоохоронців, науковців. У планах – також розбудувати сучасний КПП з музеєм, місця відпочинку. Працює ціла команда. Поступово Чорнобиль стає одним із туристичних магнітів України. Символом того, що людство здатне відновлюватись, якщо робитиме висновки із власних помилок», – написав Тимошенко.

За його словами, відкрита на ВДНГ Президентом України Володимиром Зеленським та генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож» – один із перших кроків до того, щоб деміфологізувати тему і почати роботу із розвитку зони відчуження. За його словами, тут, у павільйоні №1, можна потрапити до самої зони відчуження, навіть дослідити її. Все – завдяки сучасним технологіям. Тут також безліч відео, архівних світлин, можна послухати людські історії, навіть записати власні думки та переживання у відео- або аудіоформаті.

«Окрім фокуса на трагічних наслідках, через 35 років після Чорнобильської катастрофи за ініціативи Офісу Президента України розпочинається новий етап в історії зони відчуження. Україна працює над тим, щоб ця територія стала не місцем забуття, а точкою розвитку», – додав заступник голови Офісу Президента.

Він нагадав, що у Чорнобильській зоні уже працює перша сонячна електростанція Solar Chernobyl, є можливості для створення нових таких підприємств. Тут великий потенціал для науково-дослідних експедицій. Кількість туристів за останні три роки зросла у 16 разів. Цікавий напрямок для інвестицій – кіновиробництво.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 26 квітня, виповнюється 35-а річниця Чорнобильської катастрофи.

У присутності Президента України Володимира Зеленського на Чорнобильській атомній електростанції відбулося вручення ліцензії на провадження діяльності – експлуатацію ядерної установки «Сховище відпрацьованого ядерного палива» (СВЯП-2).