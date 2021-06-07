Чорнобиль має стати зоною відродження – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що територія навколо Чорнобильської АЕС із зони відчуження має перетворитися на зону відродження.

Про це він сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія", передає кореспондент Укрінформу.

"За моєю ініціативою розпочато процес ревіталізації зони відчуження та затверджена вже програма розвитку Чорнобильської зони на три роки. Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку територій, внутрішню і міжнародну промоцію Чорнобиля", – сказав Зеленський.

Він додав, що Чорнобиль має стати потужним "магнітом" для туристів як з України, так і з усього світу, а "зона відчуження має стати зоною відродження".

Як повідомлялося, у листопаді 2020 року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що завдання МКІП та Державного агентства розвитку туризму – розвиток зони відчуження як туристичної дестинації та внесення окремих об’єктів до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Всеукраїнський форум "Україна 30. Екологія" триватиме у Києві з 7 до 9 червня. Учасники заходу, зокрема представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, представники ООН, Єврокомісії, міжнародні експерти, говоритимуть про боротьбу з глобальною зміною клімату та посилення ролі України в цьому процесі.

Крім того, під час форуму йтиметься про сучасні підходи у сфері захисту довкілля щодо охорони лісів, переробки відходів, захисту й збереження водних ресурсів та природно-заповідного фонду, розвитку Чорнобильської зони відчуження та перетворення її на привабливий туристичний об’єкт. Заплановані дискусії стосовно "зеленої" економіки, екоконтролю та запобігання промисловому забрудненню. Окрема сесія буде присвячена екоцифровізації.