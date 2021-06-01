У Міжнародний день захисту дітей мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож» на ВДНГ запустила екскурсійну програму для дітей віком від 9 до 16 років.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож» запустила екскурсійну програму для дітей

«До Міжнародного дня захисту дітей мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож» запустила екскурсійну програму для дітей, яка буде працювати аж до закриття», – сказала головна менеджерка виставки Юлія Соловей.

За її словами, через занурення в історію родини, що живе в 1986 році, діти зможуть дізнатися більше про контекст того часу, хронологію катастрофи, про сучасну зону відчуження, що є заповідником і полігоном для наукових досліджень.

«Діти зможуть у нас також зазирнути у сьогодення, дізнатися про те, що нині це один із найбільших заповідників в Україні, що там відбувається. Для менших діток — це можливість дослідити флору і фауну Чорнобильського заповідника, зазирнути туди через інтерактивні біноклі, де можна побачити відео, які використовують вчені, щоб фіксувати рух тварин. З дітьми старшими ми дискутуємо про те, яку роль ця трагедія відіграла в розвитку культури та говоримо на інші теми», – додала Соловей.

Упродовж дня участь в екскурсійній програмі узяли багато дітей. Щогодини її відвідували групи по 20-30 дітей різного віку.

«Наші екскурсії безкоштовні. Але ми просимо реєструватися заздалегідь, щоб сформувати певний графік та спланувати навантаження на гідів. Працюватимуть вони з вівторка по неділю щодня з 10 години», – зазначила головний менеджер виставки “Чорнобиль. Подорож” .

Відвідувачі також матимуть можливість фотографуватися на фоні макету 6-метрового Прометея – символу міста Прип'ять, – будинку історій людей, чиє життя назавжди змінила катастрофа. Тут можна ознайомитися із десятками робіт авторів з усього світу: від Чорнобильської серії Марії Примаченко до відео «Marooned» гурту Pink Floyd, що було зняте в Прип’яті. Можна побувати у живому лісі, який розростається під куполом 1-го павільйону ВДНГ.

Виставку організували Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державне агентство з управління зоною відчуження.

Як повідомлялося, до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи у павільйоні ВДНГ підготували виставку «Чорнобиль. Подорож». 5 травня вона відкрилася для всіх охочих. Ця виставка – унікальна можливість поглибити свої знання про трагічну сторінку нашої історії.

Фото: ВДНГ