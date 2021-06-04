Visit Ukraine й TÜRSUB домовились про співпрацю

Всеукраїнська громадська спілка Visit Ukraine і Асоціація турецьких туристичних агентств TÜRSUB підписали меморандум про співпрацю, який передбачає обмін досвідом, кроки щодо розвитку в’їзного туризму до України, проведення промотурів.

Документ підписано 4 червня у Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Ми домовилися про три стратегічні напрямки: налагодження постійної комунікації між туристичними операторами наших країн, поширення інформації, зокрема через інфлюенсерів та блогерів, формування туристичних пакетів, які були би цікавими для сімейного виїзного туризму з Туреччини до України», - розповів керівник Visit Ukraine Антон Тараненко.

За його словами, у липні буде проведено ZOOM-конференцію з туроператорами, які зацікавлені приймати відвідувачів з Туреччини, а також тих, які відправляють сьогодні українців у Туреччину. Найближчим часом країну відвідає група турецьких туристичних блогерів, наприкінці літа буде організовано презентацію для представників TÜRKSUB.

Тараненко відзначив високий рівень зацікавленості громадян Туреччини щодо туристичних поїздок в Україну. «Сьогодні за трафіком і запитами громадяни Туреччини на п’ятій позиції на visitukraine.today. За тиждень п’ять тисяч, більше 20 тисяч в місяць відвідувань сайту», - сказав він.

За його словами, середня тривалість перебування туристів з Туреччини в Україні становить середньому 3-4 доби, відповідно формування турпакетів відбуватиметься виходячи з цього. До звичних напрямків подорожей планують додати тури, які включатимуть відвідання історичних місць.

«Багато хто з громадян Туреччини вже бували в Україні, переважно відвідують Київ, Одесу, Львів. Ми зрозуміли, що дуже цікавими будуть Хотин і Кам’янець-Подільський. Зокрема ті місця, які були пов’язані з історією Османської імперії й до яких можна легко дістатися, але які досі ще не широко знані», - сказав Тараненко.

Генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман зауважив, що відбуваються активні контакти з Туреччиною в туристичній сфері, ведеться робота над різними проєктами, зокрема у туризмі.

«В умовах пандемії, коли здебільшого всі країни закриті, Україна й Туреччина мають чудовий шанс розвиватися саме в туристичній сфері... Україна зараз, на мою думку, почала приділяти більше уваги розвитку саме в’їзного туризму. Маємо багато того, що можемо запропонувати іноземцям: тури для ознайомлення з історією та культурою, гастрономічний, медичний та діловий туризм, екотуризм. Сподіваємося, що нам все вдасться», - сказав дипломат.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Туреччину відвідав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За результатами його зустрічі з міністром культури та туризму Туреччини Мехметом Нурі Ерсоєм було підписано спільну декларацію для посилення співпраці в питаннях дотримання прав та безпеки туристів.