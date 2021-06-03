Ткаченко розповів, чого чекає від культурної співпраці з Грузією

Посилення роботи на міжнародній арені у трикутнику Україна-Молдова-Грузія, які постраждали від російської агресії, може зміцнити позиції у співпраці із західними партнерами.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці.

Очільник МКІП у складі української делегації на чолі із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем перебуває у Грузії.

"Перший день робочого візиту із Прем’єром Денисом Шмигалем видався досить насиченим.

Серед питань, що піднімалися: посилення співпраці між Грузією та Україною для майже подвоєння товарообігу", - повідомив Ткаченко.

Він зауважив, що "радий знайомству з міністеркою економіки та сталого розвитку Грузії Натією Турнавою. Разом обговорили розвиток туризму. А саме - збільшення туристичних потоків між країнами і започаткування роботи спільних туристичних комісій. Є чим поділитися та виступати спільно з точки зору промоції туризму в Грузію та Україну".

Також, повідомив Ткаченко, "мав важливий діалог з міністеркою культури, спорту та молоді Грузії Теєю Цулукіані.

Від нашої кооперації очікуємо:

спільних дій щодо захисту цінностей на окупованих територіях;

співпраці у сфері спільного виробництва фільмів;

домовилися розпочати комісію культури та науки;

підняли питання щодо допомоги України в завершенні реконструкції музею Лесі Українки в місті Сурамі".

"Загалом атмосфера дружня і позитивна. Всі розуміють, що посилення роботи на міжнародній арені в трикутнику Україна-Молдова-Грузія – країн, які постраждали від російської агресії та мають спільну мету, – може зміцнити наші позиції у співпраці з нашими західними партнерами", - наголосив міністр.

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Він також повідомив, що під час зустрічі у парламенті разом з колегами обговорили "шляхи досягнення наших цілей у напрямку ЄС і НАТО – спільної мети обох країн".

За словами Ткаченка, "пройшли зустрічі не тільки в складі урядових делегацій, а й з Патріархом всієї Грузії Іллєю ІІ. Зустріч Прем’єра із Патріархом дуже важлива для визнання однієї з найстаріших православних церков у світі – грузинської православної церкви України. Попереду ще один день в Грузії".

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з Прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі у Тбілісі 3 червня заявив, що тривалі дестабілізуючі дії Росії в Чорноморському регіоні спонукають Україну та Грузію до посилення взаємодії у сфері безпеки.

Фото з Фб міністра