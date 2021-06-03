Шмигаль сподівається на відновлення туристичного потоку між Україною та Грузією у 2021 році
Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю грузинському виданню InterpressNews, повідомляє Урядовий портал.
“Громадяни Грузії можуть вільно подорожувати в Україну, і ми цьому раді. Ми жодним чином не обмежуємо громадян України або авіакомпанії літати в Грузію. Упевнений, в цьому році ми побачимо відновлення туристичного потоку між нашими країнами”, – сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що розвиток взаємного туризму – це одне з питань, яке він обговорював під час телефонної розмови з грузинським колегою.
Він також нагадав, що наприкінці травня Кабінет Міністрів України розширив можливості для проведення культурно-мистецьких заходів, дозволив працювати всій готельній інфраструктурі, зняв обмеження за часом роботи із закладів громадського харчування.
Також розширено можливості для в'їзду іноземців до України за умови негативного тесту на COVID-19 або якщо пройдено курс щеплення вакциною, дозволеною ВООЗ.
Як повідомлялося, 30 січня 2020 року ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері глобальної охорони здоров'я через новий коронавірус. Тоді низка країн світу запровадила жорсткі обмежувальні заходи у зв’язку з цим, закривши підприємства, ресторани, готелі, торговельні центри, а заодно й кордони з сусідами.
Досі боротьба із коронавірусом лишається пріоритетом у багатьох державах.