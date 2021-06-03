У Грузії уточнили правила в'їзду туристів

Національна адміністрація туризму Грузії уточнила правила в'їзду до країни іноземних мандрівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини-Грузія.

Особи, які подорожують наземним транспортом, можуть в'їхати до країни через будь-які митно-пропускні пункти на кордонах з РФ, Вірменією, Азербайджаном і Туреччиною. При собі в них має бути документ, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 і довідка про негативний результат ПЛР-тесту.

Для громадян, які прибувають до Грузії з будь-якої країни повітряним транспортом, на кордоні достатньо пред'явити документ, що підтверджує повний курс вакцинації від COVID-19.

Громадян, які поки що не щеплені, впускають до Грузії на підставі ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до перетину кордону, а також за умови, що на третій день перебування в країні вони ще раз здадуть тест на коронавірус за свій рахунок.

Водночас попередньо вони мають заповнити спеціальну форму спрощеного в'їзду до Грузії.

Зазначені правила поширюються на громадян низки країн, серед яких Україна.

Як повідомляв Укрінформ, у Грузії скоротили дію комендантської години, тепер обмеження на пересування діятиме з 23:00 до 04:00.