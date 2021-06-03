Україна і Грузія планують взаємно визнати документи про COVID-вакцинацію

Україна та Грузія планують найближчим часом домовитися про взаємне визнання документів про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на спільному брифінгу з Прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі в четвер у Тбілісі, який транслював грузинський ютуб-канал George PanQveLa, передає кореспондент Укрінформу.

"Важливою стала домовленість про укладення найближчим часом угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію (проти COVID-19 - ред). Це має максимально спростити перетин кордону нашими громадянами, які залюбки будуть відвідувати обидві наші країни", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що українсько-грузинські відносини мають розвиватися у всіх сферах взаємного інтересу.

"Переконаний, що досягнуті під час сьогоднішніх перемовин домовленості стануть поштовхом для активізації двосторонньої торговельно-економічної співпраці, розвитку спільних інвестиційних, інфраструктурних, логістичних проєктів", - сказав Шмигаль.

Глава уряду також наголосив, що політичний діалог між Україною та Грузією набуває "особливих обертів", і це дуже важливі сигнали для бізнесу, громадян двох держав.

Також Шмигаль підкреслив, що спільні цілі України та Грузії полягають у європейській асоціації та асоціації з НАТО та у низці інших напрямків.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр України перебуває в Грузії з офіційним візитом. У складі урядової делегації також міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.