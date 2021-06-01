Євросоюз технічно готовий до запровадження COVID-паспортів

Європейська технічна система для опрацювання та перевірки автентичності Цифрових COVID-сертифікатів ЄС є дієздатною вже від сьогодні, 1 червня, і це означає, що Євросоюз, як і планувалося, буде повністю готовим до впровадження таких сертифікатів з 1 липня.

Про це у вівторок у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії з питань цифрової економіки, досліджень та інновацій Йоханнес Барке (Johannes Bahrke), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми досягли чергового важливого пункту у впровадженні Цифрового COVID-сертифіката ЄС. Почала діяти технічна інфраструктура, яка дозволяє робити безпечну та надійну перевірку всіх сертифікатів через загальну європейську систему. Це означає, що після політичної угоди між Радою ЄС і Європейським парламентом, що була досягнута 20 травня, Євросоюз завершив підготовчу роботу для впровадження сертифікатів на рівні ЄС», - зазначив речник.

Він зауважив, що ця система пройшла етап інтенсивних випробувань протягом трьох минулих тижнів за участю 22 країн Євросоюзу. Станом на сьогодні 10 країн-членів вже поєднані з цією системою, сім з них навіть почали видавати Цифрові COVID-сертифікати для власних громадян. Це, зокрема, стосується Болгарії, Чеської Республіки, Данії, Німеччини, Греції, Хорватії і Польщі.

«Ми очікуємо, що більша кількість країн приєднаються до цієї системи протягом наступних днів та тижнів. Це великий успіх, який був досягнутий з випередженням встановленого часу. Він дає нам підстави бути впевненими, що система буде повністю дієздатною до 1 липня, коли регуляторні правила ЄС щодо цифрових сертифікатів набудуть чинності», - сказав Йоханнес Барке.

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Як вже повідомлялося, Рада ЄС і Європейський парламент кілька тижнів тому дійшли політичної згоди про запровадження так званих цифрових COVID-сертифікатів ЄС, які міститимуть інформацію про отриману вакцинацію, про набутий імунітет після перенесеної хвороби або дані про тестування на наявність інфекції. Ці документи видаватимуться громадянам ЄС безоплатно, міститимуть індивідуальний електронний QR-код та покликані сприяти відновленню свободи руху в межах ЄС в ході триваючої боротьби з пандемією коронавірусу.