Данія запустила мобільний паспорт вакцинації

У Данії запустили мобільний “паспорт вакцинації”, покликаний полегшити подорожі всередині ЄС.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що розроблений урядом додаток надає інформацію про статус вакцинації або результати тесту на COVID-19 як данською, так і англійською мовами.

Читайте також: Британія запускає паспорт вакцинації для поїздок за кордон

“З 1 липня Coronapas можна буде використовувати для подорожей у Європі. Всередині ЄС його прийматимуть як офіційний доказ того, що ви або отримали негативний тест на COVID-19, або щеплення, або маєте імунітет, оскільки раніше вже перехворіли”, - заявив міністр фінансів Данії Ніколай Вамен.

Міністр охорони здоров’я Магнус Хейніке додав, що Coronapas використовуватиметься тимчасово. “Ми не маємо наміру використовувати його вічно. Безсумнівно, він застосовуватиметься влітку, але з часом його доведеться вивести з ужитку”, - сказав він.

Урядовці пообіцяли, що данський додаток буде сумісним з загальноєвропейським сертифікатом, який ще перебуває у розробці.

Як повідомлялося, Європейський Союз прийняв принципове рішення про запровадження до кінця червня поточного року так званих цифрових сертифікатів, які міститимуть інформацію щодо вакцинації, проведених тестів на коронавірус або про набутий імунітет після перенесеної хвороби.

Такі документи мають відкрити можливість для поновлення нормального руху людей в межах Європейського Союзу. Єврокомісія окремим рішенням може визнавати автентичність подібних документів, що видаються в третіх країнах, за умови їх відповідності зразкам документів, якими користуватимуться громадяни Євросоюзу.