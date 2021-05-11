Британія запускає паспорт вакцинації для поїздок за кордон

Паспорти вакцинації для британців, подорожувальників за кордон, запустять 17 травня у вигляді мобільного застосунку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Люди, які не користуються смартфонами, зможуть зателефонувати 119 для отримання паперового листа, що підтверджує їх статус вакцинації.

Додаток не буде показувати результати тестів на коронавірус, але Національна служба охорони здоров’я планує включити це в майбутньому.

Як зазначає The Times, на Даунінг-стріт пообіцяли, що додаток зможе вчасно показати статус вакцинації, щоб люди могли ним користуватися, коли 17 травня для британців буде знято заборону на закордонні поїздки.