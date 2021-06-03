Дії РФ у Чорноморському регіоні спонукають Україну і Грузію посилювати співпрацю – Шмигаль

Тривалі дестабілізуючі дії Росії в Чорноморському регіоні спонукають Україну та Грузію до посилення взаємодії у сфері безпеки.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на спільному брифінгу з Прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі в четвер у Тбілісі, який транслював грузинський ютуб-канал George PanQveLa, передає кореспондент Укрінформу.

"Триваючі дестабілізуючі дії з боку Російської Федерації в Чорноморському регіоні спонукають Україну та Грузію до тіснішої взаємодії у сфері безпеки, в тому числі із залученням країн-членів НАТО", - сказав Шмигаль.

Він додав, що дуже цінує незмінну підтримку Грузією суверенітету та територіальної цілісності України і невизнання спроби анексії Криму та засудження агресії РФ на сході України.

Шмигаль висловив сподівання на співпрацю з Грузією і в рамках Кримської платформи, яка спрямована на деокупацію півострова.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр України перебуває в Грузії з офіційним візитом. У складі урядової делегації також міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Фото: Урядовий портал