Шмигаль відвідує Грузію з офіційним візитом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з двома міністрами перебуває в Грузії з офіційним візитом.

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

"2-4 червня 2021 року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перебуватиме з офіційним візитом у Грузії (мм. Тбілісі, Мухета, Телаві, Цинандалі)", - йдеться у повідомленні.

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У складі урядової делегації також міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Програмою візиту, зокрема, передбачені зустрічі Шмигаля з Прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, головою парламенту Грузії Кахою Кучавою та патріархом Грузії. Також заплановано заяви для ЗМІ.