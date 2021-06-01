Прикордонники фіксують збільшення пасажиропотоку через послаблення карантинних обмежень

Упродовж травня цього року місяця фіксувалося поступове збільшення пасажиропотоку на державному кордоні України.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Укрінформ.

«Особливе пожвавлення руху пасажирів спостерігається протягом останніх кількох тижнів. Цьому сприяє і початок літнього туристичного сезону і певне послаблення умов в’їзду для громадян України низкою країн світу», – зазначається в повідомленні.

За даними прикордонників, до цього середньодобовий показник перетину кордону становив 70-80 тисяч осіб, які рухалися на в’їзд та виїзд з України. Наразі кількість осіб, які щодоби перетинають кордон, в середньому 90 тисяч осіб.

Водночас зазначається, що на кінець травня минулого року середньодобова статистика перетину кордону становила близько 20-25 тисяч осіб.

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Загалом з початку цього року на державному кордоні в обидва напрямки співробітники ДПСУ вже оформили 10 мільйонів осіб. За аналогічний період минулого року пасажиропотік становив майже 16 мільйонів осіб.

Як повідомлялося, карантинні обмеження, які почали діяти на кордоні України через недопущення поширення коронавірусної інфекції, були запроваджені урядом всередині березня 2020 року.

Наприкінці квітня цього року в МОЗ заявили про вихід України з третьої хвилі і поліпшення ситуації з COVID-19.

В Україні станом на 1 червня лабораторно підтверджено 2 204 631 випадок COVID-19, з них за добу – 2 137.