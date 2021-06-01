Грузія відкриває сухопутні кордони для туристів

Із вівторка, 1 червня, Грузія відкриває сухопутні кордони для мандрівників.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Ехо Кавказу.

Всі, хто прибуває до країни, повинні мати на руках негативний результат ПЛР-тесту, зроблений упродовж останніх 72 годин. Це стосується і тих, хто прилітає в країну на літаку, і тих, хто перетинає сухопутний кордон.

Правило поширюється і на людей, які пройшли повний курс вакцинації. Щоправда, вакциновані, на відміну від нещеплених, не зобов'язані повторно проходити тест упродовж 72 годин після прибуття.

Правило повсюдного носіння масок – як у відкритих, так і в закритих просторах –залишається в силі.

Також усім відвідувачам рекомендується мати медичну страховку, яка покриває лікування від COVID-19.

Як повідомлялося, через пандемію COVID-19 у Грузії з 21 березня 2020 року були закриті для пасажирів як повітряні, так і сухопутні й морські кордони. Тільки з 1 лютого 2021 року у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації в країні були зняті обмеження на виконання регулярних міжнародних авіарейсів, але, як і раніше, залишалися закритими для іноземних туристів сухопутні й морські кордони Грузії.

З 1 березня в країну дозволено прилітати українцям.

Загалом від середини березня у країні було зроблено 138 914 щеплень. Повний курс вакцинації пройшли 26 101 особа.