Румунія з червня запроваджує нові правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства

У Румунії з 1 червня почнуть діяти нові правила в'їзду для іноземних громадян та осіб без громадянства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Румунії.

«З 1 червня діють нові правила в'їзду на територію Румунії. Згідно з рішенням уряду Румунії №580 від 27 травня, були внесені зміни та доповнення у додатках №2 та №3 рішення уряду Румунії №531/2021 щодо продовження надзвичайної ситуації на території Румунії. Серед іншого, в рамках дії режиму надзвичайної ситуації була відмінена заборона в'їзду на територію Румунії через пункти пропуску державного кордону іноземних громадян та осіб без громадянства», – йдеться у повідомленні.

Для іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають до Румунії з третіх країн, встановлюється карантинний режим на 14 днів незалежно від того, в якій зоні перебуває країна, з якої вони приїжджають, за такими винятками:

особи, вакциновані проти вірусу COVID-19, та якщо пройшло 10 днів з моменту завершення повної схеми вакцинації до в'їзду в Румунію;

особи, які були позитивно підтверджені зараженням вірусом COVID-19 за останні 90 днів до в'їзду в країну, що доведено медичними документами (позитивний тест RT-PCR на дату діагностики, виписка з лікарні або тест, що підтверджує наявність антитіл IgG, що проводяться максимум за 14 днів до в'їзду в країну) або шляхом перевірки бази даних Corona-forms і для яких пройшло не менше 14 днів з дати підтвердження зараження до дати в'їзду в країну;

діти віком до 3 років, без необхідності надання негативного результату тесту RT-PCR;

діти від 3 до 16 років, якщо вони мають негативний результат тесту RT-PCR для COVID-19, зроблений не пізніш як за 72 години до посадки (для тих, хто подорожує громадським транспортом) або в'їзду на територію Румунії (для тих, хто подорожує власним транспортом);

особи, які приїжджають до Румунії з країн/територій епідеміологічного ризику, але які до прибуття в Румунію провели останні 14 днів поспіль в одній або декількох країнах/територіях без епідеміологічного ризику;

водії вантажних транспортних засобів з максимальною дозволеною вагою понад 2,4 тонни, а також водії пасажирських транспортних засобів, які мають більш як 9 сидячих місць, включно з місцем водія;

пілоти літаків та їхній навігаційний персонал, а також механіки локомотивів та залізничний персонал;

навігаційний персонал, що висаджується з навігаційних суден, під румунським прапором в румунському порту, за умови забезпечення роботодавцями сертифіката для працівників міжнародного транспорту та індивідуальними засобами захисту від COVID-19, під час переходу з судна на місце в період між рейсами;

співробітники економічних операторів Румунії, які здійснюють роботи, згідно з укладеними договорами, за межами території Румунії, по поверненню в країну, якщо доводять договірні відносини з бенефіціаром за межами національної території;

представники іноземних компаній, що мають філії/відділення/ представництва або агентства на національній території, якщо під час в'їзду на територію Румунії доводять договірні відносини з економічними операторами на території Румунії;

особи, які в'їжджають до Румунії для використання, встановлення, введення в експлуатацію, підтримку, технічне обслуговування обладнання і техніки з медичної, наукової, економічної, оборонної, громадського порядку і національної безпеки, транспортної сфери, а також персонал, який здійснює спеціальну професійну діяльність у зазначених областях, якщо доводять договірні відносини з бенефіціаром/бенефіціарами на території Румунії, а також інспектори міжнародних організацій;

члени дипломатичних місій, консульських установ, інших дипломатичних представництв, акредитованих в Бухаресті, власники дипломатичних паспортів на взаємній основі, члени дипломатичного і консульського корпусу Румунії і власники дипломатичних і службових паспортів, а також членами їхніх сімей;

члени міжнародних спортивних делегацій, що беруть участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії, відповідно до законодавства, офіційні особи міжнародних спортивних форумів, які організовують ці змагання, делеговані арбітри, а також журналісти, акредитовані на цих змаганнях;

іноземні спортсмени, акредитовані в румунських клубах, які повертаються на територію Румунії після участі в офіційних міжнародних змаганнях своїх національних команд і мають відновити свою спортивну діяльність в клубі, в якому вони акредитовані, за умови, що вони уклали дійсний контракт зі спортивним клубом в Румунії;

знімальні групи, які здійснюють професійну діяльність на території Румунії згідно з договором або документом, що підтверджує необхідність присутності в країні, у разі наявності негативного результату тесту RT-PCR для COVID-19, проведеного не пізніш як за 72 години до посадки (для тих, хто подорожує у громадському транспорті) або в'їзду на національну територію (для тих, хто подорожує власним транспортом);

особи, які перетинають країну транзитом, якщо вони залишають територію Румунії не пізніше, ніж через 24 години після в'їзду на територію країни;

особи, передані румунській стороні на підставі угод про реадмісію, повернуті за прискореної процедури;

працівники та представники економічних операторів Румунії, які їдуть у відрядження за межі території Румунії для узгодження/укладання комерційних договорів/угод, у разі представлення негативного результату тесту RT-PCR, проведеного не пізніше, ніж за 72 години до посадки (для тих, хто подорожує на громадському транспорті) або заїзду на територію Румунії (для тих, хто подорожує власним транспортом), а також документ, що підтверджує участь у переговорах, або підписаний договір;

особи, які залишаються на території Румунії на строк менш як 3 дні (72 години) і мають негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2, проведеного не більш ніж за 72 години до посадки (для тих, хто подорожує з громадським транспортом) або в'їзду на національну територію (для тих, хто подорожує з власними коштами).

У ситуації, коли люди не залишають національну територію за 3 дні (72 години), з інформуванням управління громадської охорони здоров'я округу, в якому вони проживають, або в якому вони мають адресу, вказану на в'їзді в країну, будуть карантиновані на 14 днів, починаючи з четвертого дня після в'їзду на територію Румунії.

У Посольстві України в Румунії акцентували увагу подорожувальників на тому, що інформація оновлюється.

Як повідомляв Укрінформ, Румунія з 15 травня розпочала суттєве послаблення коронавірусних обмежень, введених з початку пандемії COVID-19.