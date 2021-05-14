Румунія послаблює карантин: що дозволять

Румунія з 15 травня розпочинає суттєве послаблення коронавірусних обмежень, введених з початку пандемії COVID-19.

Про це заявив президент країни Клаус Йоганніс, передає Укрінформ із посиланням на Romania-Insider.

Зазначається, що вже з 15 травня жителі країни більше не будуть зобов'язані носити захисні маски у відкритих громадських місцях, нічний комендантський час закінчиться, а магазини повернуться до звичного робочого графіку.

З 1 червня уряд дозволить більшій кількості осіб брати участь у публічних та приватних заходах, такі як спортивні матчі та весілля, якщо організатори зможуть переконатись, що всі учасники щеплені.

Кількість щеплених осіб у Румунії наблизилася до 3,8 млн, з них 2,62 млн людей отримали обидві дози вакцини.

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За словами Йоганніса, уряд прагне, щоб кількість щеплених осіб зросла до 5 млн людей до 1 червня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня у світі загалом від початку пандемії виявлено 161 838 102 випадки COVID-19. При цьому 139 658 123 особи одужали, 3 358 711 пацієнтів померли.

Фото: romania-insider.com