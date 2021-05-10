Замок Дракули в Румунії відкрив програму вакцинації туристів

Румунський замок Бран, який пов'язують з ім'ям Влада Цепеша, прототипу графа Дракули, і в якому знаходиться музей, оголосив про програму безкоштовної вакцинації від COVID-19 для туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє музей в Фейсбуці.

Всі бажаючі при відвідуванні замку у вихідні в травні зможуть вакцинуватися препаратом Pfizer / BioNtech. Після цього вони отримають сертифікат, що повідомляє про вакцинацію в замку Бран, і зможуть безкоштовно відвідати музей тортур.

На території замку висять плакати, на яких зображені щелепи вампіра, в яких замість іклів шприци для вакцинації.

У Румунії влаштовують подібні «марафони вакцинації» і в інших громадських місцях, в тому числі в Національній бібліотеці Бухареста.