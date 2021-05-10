У Польщі вакцинуватимуть від COVID-19 на підприємствах

Про це в понеділок під час пресконференції у Варшаві повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає кореспондент Укрінформу.

“17 травня розпочинається пілотний проєкт щеплень на підприємствах. Ми призначимо на ці щеплення понад 100 тис. доз вакцини на тиждень. З 1 червня ми призначатимемо на це щотижня 300 тис. доз вакцини”,- зазначив Дворчик.

Він уточнив, що станом на сьогодні понад 740 підприємств у Польщі зареєструвалися у цьому проєкті.

Дворчик також підкреслив, що щеплення на підприємствах є “вигідною” формою вакцинації, та висловив сподівання, що до неї долучатимуться й інші компанії.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі також повідомив, що уряд вирішив з 17 травня скоротити часові проміжки між щепленням двома дозами вакцини. Зокрема, проміжки між щепленням вакцинами Moderna, Pfizer тa AstraZeneca становитимуть 35 днів. Зараз цей термін для вакцин Moderna та Pfizer становить 42 дні, а для AstraZeneca – 82 дні.

Станом на сьогодні в Польщі зроблено понад 14 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 3,6 млн осіб.

Фото: РАР