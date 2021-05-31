Єврокомісія уточнила рекомендації щодо спрощення поїздок для власників цифрових COVID-сертифікатів

Європейська комісія оприлюднила уточнені рекомендації для спрощення поїздок територією ЄС в умовах пандемії, зокрема щодо порядку застосування цифрових COVID-сертифікатів ЄС.

Відповідні пропозиції представив на брифінгу в Брюсселі єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рада ЄС і Європейський парламент погодили важливий принцип: якщо у вас є цифровий COVID-сертифікат ЄС, до вас не мають застосовуватися додаткові обмеження, якщо це не викликано надзвичайними потребами щодо безпеки громадського здоров’я. Наші громадяни мають бути обізнані щодо ситуації, перш ніж приймати рішення про подорож, витрачати гроші або бронювати відпочинок. Йдеться про створення атмосфери певності для людей», – сказав єврокомісар.

Головне положення в уточнених пропозиціях – правове зобов’язання національних урядів не застосовувати додаткові тести або карантинні заходи для осіб, які пройшли повну вакцинацію або перехворіли на COVID-19.

За словами єврокомісара, така практика вже застосовується в багатьох країнах ЄС, але потребує додаткової координації, щоб це правило було однаковим для всіх. Такі послаблення обмежень на подорожі ухвалюються на тлі успішної кампанії вакцинації та поступового зниження рівня захворюваності на COVID-19 у більшості країн-членів ЄС.

Водночас з огляду на ризик поширення нових варіантів коронавірусу, які можуть бути більш стійкими до вакцини, Єврокомісія залишає за національними урядами право на «надзвичайне переривання» вільного руху людей навіть із цифровими COVID-сертифікатами ЄС у разі швидкого спалаху інфекції та в інтересах захисту громадського здоров’я. Але такі заходи з боку країн-членів мають бути публічними, обґрунтованими та обмеженими у часі.

Ймовірні обмеження також можуть стосуватися людей, що прибуватимуть з так званих «червоних» зон. У них національні уряди можуть вимагати проходження карантину або надання результатів тестування, зробленого перед поїздкою (за 72 години для PCR-тесту і за 48 годин – для швидких антигенних тестів). Тести можуть зажадати також від людей, що прибуватимуть із зон підвищеного ризику – «помаранчевих». Повністю будуть позбавлені таких вимог люди, що прибуватимуть із країн «зеленої» зони.

Водночас нові правила не передбачають проходження карантину дітьми, якщо цього не мають робити і їхні батьки, наприклад у зв’язку з проходженням повного курсу вакцинації. Обмеження не зачіпатимуть і дітей віком до 6 років.

Читайте також: Чехія послаблює карантин і відкриває кордони для туристів з низки країн

Єврокомісія уточнила також критерії визначення небезпечних зон: «помаранчевими» будуть країни й регіони, де впродовж 14 днів реєструватиметься від 50 до 75 активних випадків інфекції на 100 000 населення, «червоними» – якщо цей показник буде від 75 до 150 випадків.

Очікується, що Єврокомісія започаткує роботу централізованої електронної верифікації цифрових COVID-сертифікатів ЄС вже з 1 червня.

Як повідомлялося, Рада ЄС і Європарламент кілька тижнів тому дійшли політичної згоди про запровадження цифрових COVID-сертифікатів ЄС, які міститимуть інформацію про отриману вакцинацію, набутий імунітет після перенесеної хвороби або дані про тестування на наявність інфекції. Ці документи видаватимуться громадянам ЄС безоплатно, міститимуть індивідуальний електронний код та покликані сприяти відновленню свободи руху в межах ЄС під час боротьби з пандемією коронавірусу.