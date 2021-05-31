Чехія послаблює карантин і відкриває кордони для туристів з низки країн

Уряд Чехії з понеділка, 31 травня, послаблює обмежувальні заходи, введені через пандемію COVID-19, та відкриває кордони для туристів з низки країн.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як зазначається, відсьогодні свою роботу відновлять більшість розважальних закладів Чехії – бари, ресторани, нічні клуби, басейни, сауни, боулінги та казино.

Ресторанам було дозволено обслуговувати клієнтів на відкритому повітрі ще з 17 травня, однак їхні внутрішні приміщення залишалися закритими.

Також збільшиться допустима кількість учасників спортивних змагань.

Крім цього, з вівторка Чехія відкриє кордони для туристів з низки країн за умови отримання ними затвердженого щеплення від COVID-19. Мандрівники зі Словаччини, Польщі, Німеччини, Австрії, Угорщини, Словенії, Австралії, Ізраїлю, Нової Зеландії, Сингапуру, Південної Кореї і Таїланду зможуть без обмежень приїздити до Чехії через три тижні після отримання ними першої дози вакцини. Також очікується, що до цього переліку додадуть Хорватію.

Як повідомлялося, спершу уряд Чехії мав намір розпочати скасування карантинних обмежень з 14 червня, але Верховний адміністративний суд країни визнав незаконним невибіркові закриття ресторанів, пришвидшивши впровадження плану з відкриття економіки.

У світі станом на ранок 31 травня зафіксовано понад 171 млн випадків зараження коронавірусом, із них понад 3,5 млн – летальних, одужали вже понад 153,1 млн осіб.

За даними сайту Worldometer, у Чехії від початку пандемії зафіксували 1 661 159 випадків коронавірусу, з них – 30 104 особи померли, 1 617 517 хворих одужали.