Чехія послаблює карантин і відкриває кордони для туристів з низки країн

Чехія послаблює карантин і відкриває кордони для туристів з низки країн

Укрінформ
Уряд Чехії з понеділка, 31 травня, послаблює обмежувальні заходи, введені через пандемію COVID-19, та відкриває кордони для туристів з низки країн.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.  

Як зазначається, відсьогодні свою роботу відновлять більшість розважальних закладів Чехії – бари, ресторани, нічні клуби, басейни, сауни, боулінги та казино.

Ресторанам було дозволено обслуговувати клієнтів на відкритому повітрі ще з 17 травня, однак їхні внутрішні приміщення залишалися закритими.

Також збільшиться допустима кількість учасників спортивних змагань.

Крім цього, з вівторка Чехія відкриє кордони для туристів з низки країн за умови отримання ними затвердженого щеплення від COVID-19. Мандрівники зі Словаччини, Польщі, Німеччини, Австрії, Угорщини, Словенії, Австралії, Ізраїлю, Нової Зеландії, Сингапуру, Південної Кореї і Таїланду зможуть без обмежень приїздити до Чехії через три тижні після отримання ними першої дози вакцини. Також очікується, що до цього переліку додадуть Хорватію.

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Як повідомлялося, спершу уряд Чехії мав намір розпочати скасування карантинних обмежень з 14 червня, але Верховний адміністративний суд країни визнав незаконним невибіркові закриття ресторанів, пришвидшивши впровадження плану з відкриття економіки.

У світі станом на ранок 31 травня зафіксовано понад 171 млн випадків зараження коронавірусом, із них понад 3,5 млн – летальних, одужали вже понад 153,1 млн осіб.

За даними сайту Worldometer, у Чехії від початку пандемії зафіксували 1 661 159 випадків коронавірусу, з них – 30 104 особи померли, 1 617 517 хворих одужали.

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