Влада Єгипту хоче вакцинувати всіх мешканців Хургади і Шарм-еш-Шейха - ЗМІ

Уряд Єгипту має намір забезпечити вакцинами проти коронавірусу всіх мешканців найпопулярніших курортів країни - Хургади і Шарм-еш-Шейха.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

"Єгипетський уряд повідомив про наміри вакцинувати всіх жителів двох курортів - Хургади і Шарм-еш-Шейха", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що влада Єгипту ухвалила зняти обмеження на роботу кафе, ресторанів, магазинів і торгових центрів.

З 1 червня пункти громадського харчування та магазини зможуть повернутися до режиму роботи за літнім розкладом, тобто до опівночі.

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Як повідомлялося, у зв'язку з відновленням візового збору з туристів працівники туристичних компаній Єгипту закликали владу продовжити період пільг до початку наступного зимового сезону, аби сприяти розвиткові галузі, яка сильно постраждала в результаті спалаху COVID-19.