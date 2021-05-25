Відпочинок в умовах пандемії: консул України в Анталії дав поради

Відпочинок в умовах пандемії, у т.ч. в Туреччині, вимагає від туристів відповідального ставлення та готовності до можливого випадку виявлення COVID-19, попри те, що кількість випадків інфікування, в порівнянні з кількістю туристів, які відвідують країну, незначна.

Про це сказав консул України в Анталії Емір Рустамов, повідомляє власкор Укрінформу.

«Турецька сторона робить все, що від неї залежить, для того, щоб відпочинок іноземних туристів, у т.ч. українських, яких тут дуже багато, був максимально комфортним та безпечним. Водночас закликаю наших туристів відповідально ставитися до свого відпочинку, враховуючи глобальну проблему пандемії, з якою ми маємо справу. Треба бути готовим і морально, і матеріально до того, що можуть виникнути певні проблеми, якщо тест на коронавірус виявиться позитивним і доведеться залишитися в Туреччині більше, ніж потрібно. Я радив би мати з собою відповідні кошти, незважаючи на те, що дійсно багато готелів забезпечують безплатне проживання туристів у таких випадків», - сказав Рустамов.

Він також радить мати запас по часу, плануючи поїздку.

«Коли звертаються до нас і кажуть, що завтра на роботу, але прийшов позитивний результат тесту, потрібно повертатися, а не випускають. В умовах пандемії такими є вимоги країн, в т.ч. і Туреччини. Ізоляція є обов’язковою, якщо громадянин будь-якої країни має позитивний тест», - розповів консул.

Він нагадав, що за статистикою позаминулого року, Туреччину відвідали близько 1,5 млн українських туристів, більшість з них відвідали регіон Анталії. Минулого року, попри пандемію, все одно близько мільйона наших громадян відвідали Туреччину.

«У цьому році турецькі туроператори, авіаперевізники очікують зростання кількості туристів з України в порівнянні з минулим роком. По початку сезону відчувається серйозний інтерес українських туристів до відпочинку в Туреччині», - зазначив дипломат.

За його словами, цього року консульство вже фіксувало випадки інфікування коронавірусом серед туристів з України.

«Цього року вже траплялися випадки виявлення інфікування коронавірусом серед українських туристів. У тому числі випадки, коли зверталися до нас, намагалися домогти, як завжди, всіма можливими способами. На жаль, люди часто не були готові ані морально, ані матеріально до такого перебігу подій», - сказав Рустамов.

Водночас він відзначив, що торік випадків інфікування у порівнянні із загальною кількістю туристів було небагато, йдеться про сотні випадків.

«На жаль, були поодинокі смертельні випадки. Турецька сторона завжди робить все від неї залежне, щоб максимально своєчасно та якісно надати максимальну медичні послуги нашим громадянам. І це не стосується лише COVID-19. Мова йде також про нещасні випадки. Ми як консульство перебуваємо в постійній співпраці з медичними установами нашого консульського округу, як і з правоохоронними органами. Робимо все, аби відпочинок наших туристів у Туреччині був максимально захищеним», - запевнив консул України в Анталії.

Як повідомлялося, у Туреччині обіцяють до кінця травня вакцинувати від коронавірусу весь персонал туристичної сфери.

Фото: antalia.mfa.gov.ua