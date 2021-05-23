Найбільшу кількість українських туристів у Туреччині очікують з червня-липня

Туристичний сезон в Туреччині ще повністю не розпочався, найбільшу кількість українських туристів очікують з червня-липня.

Про це міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой сказав, спілкуючись з українськими журналістами в Анталії.

«У порівнянні з минулим роком набагато більше туристів з України приїжджає до Туреччини. Кількість гостей з України постійно зростає, і сподіваюся, що ми приймемо набагато більшу кількість туристів з України, починаючи з червня та липня», - сказав Мехмет Ерсой, відповідаючи на питання Укрінформу.

Він наголосив, що зростає кількість інформації українською мовою в готелях, визначних місцях та на різних атракціях, зокрема збільшується кількість гідів та інформації українською мовою в цифровому форматі.

«Багато туристів з України відвідують Туреччину, й ми намагаємося робити так, щоб вони почувалися щасливими», - додав міністр.

За його словами, на збільшення кількості туристів мало вплив і те, що з 15 травня було скасовано вимогу представити перед подорожжю негативний результат ПЛР-тесту.

Як повідомлялося, у ході презентації заходів безпеки, які вживаються в туристичній сфері в умовах пандемії, Мехмет Ерсой пообіцяв, що до кінця травня весь персонал туристичної сфери в Туреччині буде вакциновано від коронавірусу.