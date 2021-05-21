Заборона росіянам їхати до Туреччини створила можливості для українців – посол

Рішення російської влади про заборону на регулярне та чартерне авіасполучення з Туреччиною створило можливості для українських туристів.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю проєкту KyivNotKiev заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Я хочу підкреслити, що, наскільки я розумію, це (рішення російської сторони про заборону на авіасполучення з Туреччиною – ред.) не якийсь винятковий захід проти Туреччини, а загальний захід, який забороняє російським туристам їздити за кордон до низки інших країн, а не тільки до Туреччини», – сказав Ягмур Ахмет Гюльдере.

На думку посла, українські туристи мають дивитися на таку ситуацію як на можливість.

«Адже ймовірно буде більше місця, більше їжі, і тому, я думаю, це дасть змогу українцям провести більш тривалу відпустку у Туреччині за кращими цінами», – зазначив дипломат.

Як повідомлялося, Росія з 15 квітня запровадила заборону на регулярне та чартерне авіасполучення з Туреччиною, пояснивши це незадовільною епідеміологічною ситуацією. Також Туреччину було внесено до переліку країн, які не рекомендовані до відвідання громадянами РФ.

Рішення про припинення авіасполучення було оприлюднене після візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини та його перемовин із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Скасування Росією авіасполучення з Туреччиною окремі ЗМІ та оглядачі пов’язують із результатами цих переговорів та підтримкою України Туреччиною, оскільки турпотік з РФ серед найактивніших, зокрема в умовах пандемії. У Москві такі припущення відкидають.