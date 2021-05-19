У Туреччині лікарі рятують українку, яка потрапила в ДТП

Українку, яка потрапила в ДТП у провінції Денізлі та отримала важкі травми, прооперували у турецькій лікарні. Зараз 21-річна громадянка України перебуває під наглядом лікарів відділення ортопедії.

Про це в коментарі Укрінформу сказав перший секретар, керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.

«Лікування громадянки України, яка внаслідок ДТП отримала важкі травми, продовжується в місцевій лікарні. Її було прооперовано, вона перебуває під постійним наглядом лікарів», - повідомив Білик.

За його словами, тіла двох інших громадян України, які загинули внаслідок цього ДТП, були вчора репатрійовані до України.

Водій авто, який отримав легкі травми, вже залишив медичний заклад. Турецький суд обрав для нього запобіжний захід - заборону на виїзд за межі країни.

«Консули перебувають на постійному контакті з правоохоронними органами, громадянами України, їхніми родичами, а також туроператором та страховою компанією», - сказав Білик.

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За попередньою версією слідства, водій не впоравсяз керуванням транспортним засобом. За попередніми результатами аналізів, в крові водія та пасажирів алкоголю та наркотичних речовин виявлено не було. Остаточні висновки та результати аналізів будуть надані пізніше.

Як повідомляв Укрінформ, у результаті ДТП, яке сталося неподалік населеного пункту Аджипайам, провінції Денізлі, на заході Туреччини, загинуло двоє громадян України. Водій та пасажирка, що перебувала на передньому сидінні, врятувалися. Всі четверо українців перебували в Туреччині на відпочинку, вони їхали на авто, яке взяли в оренду.